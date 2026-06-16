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Kontrolden çıkan araç takla attı... O anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, araçtaki sürücüyü yol kenarında faaliyet gösteren köfte işletme sahibi ve çalışanları kurtardı.

Kontrolden çıkan araç takla attı... O anlar kamerada

Kaza, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde bulunan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yasin E. (21) yönetimindeki 16 PU 747 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kontrolden çıkan araç takla attı... O anlar kamerada 1

KONTROLDEN ÇIKTI TAKLA ATTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koştu. Araçtan çıkarılan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada araçtaki sürücüyü, yol kenarında faaliyet gösteren köfte işletme sahibi ve çalışanları kurtardı.

Kontrolden çıkan araç takla attı... O anlar kamerada 2

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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