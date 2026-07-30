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Son Dakika | Gazeteci Cem Küçük 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' ve 'Şantaj' suçlarından gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' ve 'Şantaj' suçlarından gözaltına alındı.

Son Dakika | Gazeteci Cem Küçük 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' ve 'Şantaj' suçlarından gözaltına alındı
Mustafa Fidan

Gazeteci Cem Küçük'ün gözaltına alındığı bildirildi. Cem Küçük'ün gözaltına alınma sebebi 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' ve 'Şantaj' suçları olarak aktarıldı.

Son Dakika | Gazeteci Cem Küçük Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Şantaj suçlarından gözaltına alındı 1

GAZETECİ CEM KÜÇÜK GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşen gözaltı işlemiyle ilgili şu bilgilere yer verildi;

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Cem KÜÇÜK (Gazeteci) hakkında, “Halkı Yanıltıcı
Bilgiyi Alenen Yayma ve Şantaj” suçlarından 31.07.2026 günü İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne yakalama ve gözaltına alma talimatı verilmiştir.

Şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
cem küçük Gözaltı
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