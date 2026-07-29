Gelecek Parti resmen kapandı: Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu ve genel başkanlık görevini sürdürdüğü Gelecek Partisi resmen kapandı. Kararı Genel Başkan Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

GELECEK PARTİLİ 4 MİLLETVEKİLİNİN DURUMU NE OLACAK?

Gelecek Partisi siyasi faaliyetlerini durdurma kararı almasının ardından TBMM'de yer alan Gelecek Partili 4 milletvekilinin yol haritası ve Yeni Yol Grubu’nun geleceği merak konusu oldu. Gelecek Partili Selçuk Özdağ, 4 milletvekilinin geleceğini tv100’e açıkladı.

(Selçuk Özdağ)

GELECEK PARTİLİ SELÇUK ÖZDAĞ AÇIKLADI

Siyaseti bırakacağı iddia edilen eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı.

(Mustafa Bilici)

Gelecek Partisi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 4 milletvekili bulunuyor. Partinin feshedilmesiyle birlikte Yeni Yol Grubu’nun geleceği de merak konusu oldu.

Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu (PYK) üyesi Selçuk Özdağ, milletvekillerinin yol haritasını tv100’e açıkladı.

“YENİ YOL GRUBUNDA KALACAĞIZ”

Selçuk Özdağ 4 milletvekilinin Yeni Yol Grubu’nda siyasete devam edeceğini açıkladı.

(Sema Silkin Ün)

“HERHANGİ BİR PARTİYE GEÇİŞ YOK”

Selçuk Özdağ milletvekillerinin farklı bir partiye geçip geçmeyeceği yönünde soruyu, “Bağımsız milletvekili olarak kalacağız, herhangi bir partiye geçiş yok.” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi’nin Yeni Yol Grubu’nda bulunan milletvekilleri:

Sema Silkin Ün: Gelecek Partisi (Denizli Milletvekili)

Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi (Muğla Milletvekili)

Kani Torun: Gelecek Partisi (Bursa Milletvekili)

Mustafa Bilici: Gelecek Partisi (İzmir Milletvekili)