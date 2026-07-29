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Trump'ın korkusu ortaya çıktı! ABD medyası duyurdu: Netanyahu'ya söylemiş

ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD'de bir araya geldi. ABD medyasına göre Trump, İran savaşıyla ilgili korkusunu Netanyahu'ya açıkladı.

Trump'ın korkusu ortaya çıktı! ABD medyası duyurdu: Netanyahu'ya söylemiş

Axios'a konuşan İsrailli bir yetkili, Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmede, Trump ve Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıların sonuçları hakkında yaptıkları konuşmanın detaylarını aktardı.

Trump ın korkusu ortaya çıktı! ABD medyası duyurdu: Netanyahu ya söylemiş 1

TRUMP KORKUSUNU AÇIKLADI

Haberde, "İsrailli yetkili, Trump'ın savaşın enerji piyasaları ve küresel ekonomi üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu ifade ettiğini söyledi." denildi.

Netanyahu ise Tahran'ın Washington'dan taviz koparmak için elindeki son koz olarak Hürmüz Boğazı üzerindeki nüfuzunu kullandığını iddia ederek karşılık verdi.

Haberde, Netanyahu'nun, ABD Başkanı'nın küresel ekonomik gerileme korkularını kabul etse de Tahran üzerindeki mali baskıyı yoğunlaştırmak için deniz ablukasının "devam etmesinin gerektiğini" savunduğu aktarıldı.

Trump ın korkusu ortaya çıktı! ABD medyası duyurdu: Netanyahu ya söylemiş 2

"Netanyahu, diplomatik çabalara rağmen Tahran'la nihai bir anlaşmaya varılması olasılığı konusunda derin bir şüphe duyuyordu." değerlendirmesine yer verilen haberde, İsrailli yetkilinin, iki liderin Washington'un değerlendirdiği 3 özel stratejiyi "açıkça" gözden geçirdikleri öne sürüldü.

Söz konusu 3 özel stratejinin, "diplomatik bir anlaşmayı sonuçlandırmak, artan ekonomik baskıyla deniz ablukasını sürdürmek veya yüksek yoğunluklu askeri saldırılara yeniden başlamak" olduğu kaydedildi.

SAVAŞTAN BU YANA İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Dün gerçekleşen Trump-Netanyahu buluşması, İran'la savaşın 28 Şubat'ta başlamasından bu yana iki lider arasında gerçekleşen ilk yüz yüze görüşmeydi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump netanyahu
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