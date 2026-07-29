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Bakan Yumaklı'dan yangınlarla ilgili açıklama! 10 bölgede kontrol altında

Yaz sıcaklarının etkisini arttırdığı yurtta orman yangınları birçok farklı ilde tehdit oluşturuyor. Son olarak ülkenin farklı kesimlerinde devam eden yangınlarla ilgili çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı anlattı. Halihazırda 4 bölgedeki yangınların kontrol altına alındığını belirten Bakan Yumaklı 6 bölgedeki yangınların da büyük ölçüde kontrol altında olduğunu belirtti. Ayrıca Antalya Alanya'daki yangında da aralıksız söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıklandı.

Bakan Yumaklı'dan yangınlarla ilgili açıklama! 10 bölgede kontrol altında
Doğukan Akbayır

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden yurttaki yangınların söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme paylaşımında bulundu. Bakan Yumaklı'nın paylaşımı şu şekilde:

Bakan Yumaklı dan yangınlarla ilgili açıklama! 10 bölgede kontrol altında 1

4 BÖLGEDE YANGINLAR TAMAMEN KONTROL ALTINDA

"YEŞİL VATAN’I KORUMAK İÇİN ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR.

Yalova / Armutlu
Kütahya / Domaniç
Kütahya / Altıntaş
Çanakkale / Merkez yangınlarını TAMAMEN KONTROL ALTINA ALDIK.

Bakan Yumaklı dan yangınlarla ilgili açıklama! 10 bölgede kontrol altında 2

6 BÖLGEDE YANGINLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Muğla / Seydikemer
Antalya / Kaş
Antalya / Kumluca
Balıkesir / Edremit - Altınoluk
Çanakkale / Ayvacık
Balıkesir / Gömeç yangınları
BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA.

ALANYA'YA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Antalya / Alanya’daki yangına Orman Kahramanlarımızın müdahalesi aralıksız devam ediyor.

Ekiplerimiz Yeşil Vatan için gece gündüz demeden görev başında.

Sen de yeni yangınlara sebep olma"

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Anahtar Kelimeler:
yangın İbrahim Yumaklı
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