Bakan Yumaklı'dan yangınlarla ilgili açıklama! 10 bölgede kontrol altında

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden yurttaki yangınların söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme paylaşımında bulundu. Bakan Yumaklı'nın paylaşımı şu şekilde:
"YEŞİL VATAN’I KORUMAK İÇİN ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR.
Yalova / Armutlu
Kütahya / Domaniç
Kütahya / Altıntaş
Çanakkale / Merkez yangınlarını TAMAMEN KONTROL ALTINA ALDIK.
Muğla / Seydikemer
Antalya / Kaş
Antalya / Kumluca
Balıkesir / Edremit - Altınoluk
Çanakkale / Ayvacık
Balıkesir / Gömeç yangınları
BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA.
Antalya / Alanya’daki yangına Orman Kahramanlarımızın müdahalesi aralıksız devam ediyor.
Ekiplerimiz Yeşil Vatan için gece gündüz demeden görev başında.
Sen de yeni yangınlara sebep olma"
YEŞİL VATAN’I KORUMAK İÇİN ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 29, 2026
📍 Yalova / Armutlu
📍 Kütahya / Domaniç
📍 Kütahya / Altıntaş
📍 Çanakkale / Merkez yangınlarını TAMAMEN KONTROL ALTINA ALDIK.
📍 Muğla / Seydikemer
📍 Antalya / Kaş
📍 Antalya /… pic.twitter.com/RWBr7We05T
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