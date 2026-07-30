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Fındık bahçesindeki yangına vatandaşlar ayaklarıyla müdahale etti

Zonguldak’ta fındık ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Vatandaşlar, alevlerin fındık ağaçlarına ulaşmasını önlemek için yangına ayaklarıyla müdahale etti.

Fındık bahçesindeki yangına vatandaşlar ayaklarıyla müdahale etti

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Nadir Pulat Sokak üzerindeki fındık ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

Fındık bahçesindeki yangına vatandaşlar ayaklarıyla müdahale etti 1

ZONGULDAK'TA FINDIK BAHÇESİNDE YANGIN

Alevlerin ağaç köklerine ve fındık ağaçlarına sıçramasından endişe eden vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar yangını ayaklarıyla ezerek söndürmeye çalıştı.

Fındık bahçesindeki yangına vatandaşlar ayaklarıyla müdahale etti 2

AYAKLARIYLA MÜDAHALE ETTİLER

İhbar üzerine bölgeye Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Fındık bahçesindeki yangına vatandaşlar ayaklarıyla müdahale etti 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Zonguldak
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