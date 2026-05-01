Balıkesir'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Korkunç kaza, saat 03.30 sıralarında Külefli Kavşağı’nda meydana geldi. Tekirdağ-İzmir istikametine ilerleyen yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

3 LİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 31 YARALI VAR

Kazada Nezire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert hayatını kaybederken, 1'i ağır 31 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Ölenlerin cenazeleri ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

