Balıkesir'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 31 kişi yaralandı.

Balıkesir'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Korkunç kaza, saat 03.30 sıralarında Külefli Kavşağı’nda meydana geldi. Tekirdağ-İzmir istikametine ilerleyen yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

3 LİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 31 YARALI VAR

Kazada Nezire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert hayatını kaybederken, 1'i ağır 31 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir de yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var 1

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Balıkesir de yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var 2

Ölenlerin cenazeleri ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir yolcu otobüsü
