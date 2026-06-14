Parkta çocuklar arası bıçaklı kavga: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgut Reis Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan bir parkta; K.Y. (16), M.Y. (16) ve A.D. (17) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

ÇOCUKLAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.D., yanında bulunan bıçakla K.Y.’yi bacağından yaraladı; M.Y. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı çocukları Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Olay sonrası kaçan A.D., kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır