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Fatih’te kanlı pusu! Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü

Fatih’te bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu şahıslar tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Fatih’te kanlı pusu! Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü

Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Haseki Sultan Mahallesi Haseki Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu yabancı uyruklu şahsa, caddede pusu kurdu.

PUSU KURDU BEKLEDİ: 1 ÖLÜ

Cadde üzerindeki restoranda bir süre bekleyen iki kişi, husumetli olduğu şahsın geldiğini görünce silahla ateş etmeye başladı. Silahlı saldırının ardından iki şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, yabancı uyruklu şahıs ise kanlar içinde yere yığıldı.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Fatih silahlı saldırı
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