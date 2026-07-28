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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan CHP'den istifa etti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı. Gencan, ""Yeni bir yolun, yeni bir heyecanın ve yeni bir başlangıcın ülkemize güç katmasını diliyorum" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan CHP'den istifa etti

CHP'de başlayan Yeni Parti ayrılıkları devam ediyor. Birçok il ve ilçe teşkilatındaki istifaya bir yenisi daha eklendi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan CHP den istifa etti 1

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI FİLİZ GENCAN CHP'DEN İSTİFA ETTİ

CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını açıklayan Edirne Belediye Başkanı Gencan, yeni siyasi yürüyüşün demokrasiye olan inancı güçlendireceğine inandığını ifade ederek, "Yeni bir yolun, yeni bir heyecanın ve yeni bir başlangıcın ülkemize güç katmasını diliyor; bu yürüyüşün demokrasimize, milletimize ve geleceğimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne CHP istifa Yeni Parti
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