İran'dan intikam saldırısı! İsrail'de elektrikler kesildi: 230'dan fazla ölü ve yaralı

Ufuk Dağ

ABD-İsrail ve İran savaşında 19. gün. Şiddetli patlamalar yine gece boyu sürdü. Ali Laricani'nin öldürülmesinin ardından İran'dan İsrail'e çok sayıda füze atıldı. İran Devrim Muhafızlarının açıklamasına göre saldırıda 230'dan fazla ölü ve yaralı tahmin edildiği belirtildi. Öte yandan İsrail'in bazı yerlerinde saldırı sonrası elektrikler kesildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve beraberindekilerin saldırılarda hayatını kaybetmesine misilleme olarak, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun kapsamında Tel Aviv’de 100’den fazla askeri ve güvenlik hedefini balistik füzelerle vurduğunu duyurdu. İşte bölgedeki tüm gelişmeler...

07.20

İRAN'DA BİR KİŞİ İDAM EDİLDİ

İran'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı olduğu öne sürülen Kuroş Keyvani hakkında verilen idam cezası infaz edildi.

Fars Haber Ajansı, İran yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Stratejik noktaların görüntü ve bilgilerini Mossad'a aktardığına ilişkin yargılama süreci tamamlanan Keyvani'nin idam cezası Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmıştı. Keyvani'nin cezası infaz edildi." ifadelerine yer verildi.

05.30

NÜKLEER SANTRALE FÜZE İSABET ETTİ

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran yönetiminin Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine salı akşamı füze isabet ettiğini bildirdiğini duyurarak, santralde hasar meydana gelmediğini açıkladı.

05.27

İSRAİL'DE YİNE SİRENLER ÇALDI

İran'ın yeni misillemesinin ardından İsrail'in güneyinde, Dimona Nükleer Santrali’nin de bulunduğu bölgede sirenler çaldı.

04.45

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Zokak el-Bilat bölgesindeki çok katlı bir binaya saldırı düzenledi. Saldırı sonucu binada ağır hasar meydana geldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği iki saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı" ifadelerine yer verdi.

04.30

İRAN: 230'DAN FAZLA ÖLÜ VE YARALI

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 61’inci dalgasına ilişkin yayımladığı bildiride, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve beraberindekilerin saldırılarda hayatını kaybetmesine misilleme olarak, İsrail’in çok sayıda füze ile yoğun şekilde hedef alındığını duyurdu.

Operasyon kapsamında çok başlıklı Hürremşehr-4 ve Kadir füzeleri ile Emad ve Hayber Şiken balistik füzelerinin kullanıldığı ifade edilen açıklamada, "Hürremşehr-4 ve Kadir füzeleri, İsrail’in çok katmanlı hava savunma sisteminin devre dışı kalması nedeniyle herhangi bir engelle karşılaşmadan, işgal altındaki toprakların merkezinde bulunan 100’den fazla askeri ve güvenlik hedefini başarıyla vurdu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Saha bilgilerine göre, DMO Hava Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği bu hızlı saldırının ardından Tel Aviv’in bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanırken, arama-kurtarma ve acil müdahale ekiplerinin çalışmaları zorlaştı. İlk belirlemelere göre saldırıda 230’dan fazla ölü ve yaralı olduğu tahmin ediliyor denildi.

03.30

ERBİL HAVALİMANINDA ŞİDDETLİ PATLAMA

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında yeniden şiddetli patlama sesleri duyuldu.

02.44

İSRAİL BASINI: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail basını, İran'ın düzenlediği füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, füzelerin önlenmesi esnasında ortaya çıkan şarapnel parçaları dahil 20 yere düşüş kaydedildiğini aktardı.

İran'ın kullandığı çok başlıklı füze nedeniyle Tel Aviv'de bir tren istasyonu, Ramat Gan bölgesindeki bir binada ve Ultra-Ortodoks Yahudilerin yaşadığı Bnei Barak bölgesi başta olmak üzere birçok noktada hasar oluştuğu aktarıldı.

Ramat Gan'da 2 kişinin saldırıda öldüğü bildirilirken, İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah" basındaki bu bilgiyi doğruladı ve 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.

