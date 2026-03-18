İran'dan intikam saldırısı! İsrail'de elektrikler kesildi: 230'dan fazla ölü ve yaralı

04.30

İRAN: 230'DAN FAZLA ÖLÜ VE YARALI

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 61’inci dalgasına ilişkin yayımladığı bildiride, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve beraberindekilerin saldırılarda hayatını kaybetmesine misilleme olarak, İsrail’in çok sayıda füze ile yoğun şekilde hedef alındığını duyurdu.

Operasyon kapsamında çok başlıklı Hürremşehr-4 ve Kadir füzeleri ile Emad ve Hayber Şiken balistik füzelerinin kullanıldığı ifade edilen açıklamada, "Hürremşehr-4 ve Kadir füzeleri, İsrail’in çok katmanlı hava savunma sisteminin devre dışı kalması nedeniyle herhangi bir engelle karşılaşmadan, işgal altındaki toprakların merkezinde bulunan 100’den fazla askeri ve güvenlik hedefini başarıyla vurdu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Saha bilgilerine göre, DMO Hava Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği bu hızlı saldırının ardından Tel Aviv’in bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanırken, arama-kurtarma ve acil müdahale ekiplerinin çalışmaları zorlaştı. İlk belirlemelere göre saldırıda 230’dan fazla ölü ve yaralı olduğu tahmin ediliyor denildi.