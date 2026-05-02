Kapat
ABD-Almanya arasındaki ‘İran çatlağı’ sonrası yeni gelişme: Almanya'daki 5 bin ABD askerini geri çekilecek

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun olarak görmediğini savunmasının ardından ABD Başkanı Trump'ın gösterdiği tepkinin yankıları sürüyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin Almanya'daki 5 bin askerini bir yıllık süre içerisinde geri çekeceğini duyurdu.

Mustafa Fidan

ABD'den Almanya'daki askeri varlığıyla iligli kritik bir açıklama geldi. Birçok ülkenin yanı sıra Almanya'da da askeri üssü bulunan ABD'nin bu konuda yeni bir adım attığı bildirildi.

TRUMP-MERZ POLEMİĞİNİN YANKILARI SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun olarak görmediğini savunmasının ardından ABD'nin bu ülkede konuşlu birliklerine ilişkin konuşmuştu.

ABD'nin, Almanya'da bulunan askeri birliklerinin sayısını azaltma ihtimalini incelediğini ve değerlendirdiğini belirten Trump, bu konuyla ilgili kararın kısa süre içinde verileceğini bildirmişti.

ABD ALMANYA'DAKİ ASKERLERİNİ GERİ ÇEKİYOR

Almanya'daki ABD askeri varlığıyla ilgili Trump'tan beklenen adım geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Hegseth, Almanya'da bulunan 5 bin ABD askerinin 6 ila 12 aylık süre içerisine geri çekileceğini duyurdu.

SÜRECİN DETAYLARI AÇIKLANMADI

Geri çekilme sürecinin detaylarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

