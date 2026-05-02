HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu’da köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde aniden yola çıkan bir köpeğe çarpan otomobil, su tahliye kanalına uçtu. Takla atan araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kastamonu’da köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Kaza, Kastamonu-Sinop kara yolu üzerinde, Taşköprü ilçesine bağlı Tekev mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop istikametinden Kastamonu yönüne seyir halinde olan A.S.K. idaresindeki 55 AUS 842 plakalı otomobil, aniden yola çıkan başıboş köpeğe çarptı.

Kastamonu’da köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı 1

ARAÇTAKİ İKİ KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın ardından sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak su tahliye kanalına uçtu. Kazada takla atan otomobilde sürücü A.S.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kastamonu’da köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı 2

Kazanın ardından trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamaney: "Düşmanlar ekonomik alanda da umutsuzluğa düşmeli"Hamaney: "Düşmanlar ekonomik alanda da umutsuzluğa düşmeli"
Osmaniye’de silahlı saldırı kamerada: 2 kişi yaralandıOsmaniye’de silahlı saldırı kamerada: 2 kişi yaralandı

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılıyor! Bu kez reddetmek çok zor

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılıyor! Bu kez reddetmek çok zor

Fas Sultanı ile benzerliği konuşuldu! Espriyi patlattı

Fas Sultanı ile benzerliği konuşuldu! Espriyi patlattı

Eyüp Sabri Tuncer'in patronu sosyal medyayı ikiye böldü: 'Bizde kimsenin ikinci evi yok'

Eyüp Sabri Tuncer'in patronu sosyal medyayı ikiye böldü: 'Bizde kimsenin ikinci evi yok'

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.