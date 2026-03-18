HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eline pompalıyı aldı, pijamasıyla dehşet saçıp geri evine döndü

İçerik devam ediyor

İstanbul'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Bir kişinin evine pompalı tüfekle 5 el ateş açıldı. Ekipler olayı gerçekleştiren kadını tespit etti. Eski sevgili oldukları belirlenen olayda alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren kadının pijamasıyla olay yerine gittiği anlar ise kameralara yansıdı.

Sultangazi'de Yağmur A. (42) bir süre önce ayrıldığı sevgisili C.G.'nin evine pompalı tüfekle 5 el ateş açtı. Yağmur A.'nın pompalı tüfekle evinden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

EVİNDEN GÖZALTINA ALINDI

Olay, Uğur Mumcu Mahallesi'nde 14 Mart'ta gece saatlarinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi C.G.'nin evine silahla ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde eve 5 adet pompalı kartuş izi olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı Yağmur A.(42)'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Yağmur A. evinde operasyonla gözaltına alındı.

SEBEBİ: ALACAK-VERECEK MESELESİ

Yağmur A.'nın pompalıyla evine ateş ettiği C.G. ile sevgili oldukları ve bir süre önce ayrıldıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen Yağmur A. tutuklandı. Öte yandan ikilinin arasında alacak meselesi olduğu öğrenildi.

PİJAMAYLA ÇIKIP DEHŞET SAÇTI

Yağmur A'nın saldırı öncesi evinden pompalı tüfekle çıkıp, pijamayla C.G.'nin evine gittiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sultangazi pompalı tüfek eski sevgili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.