Boğazına şeker kaçan küçük kızı, jandarmanın Heimlich manevrası kurtardı

Elazığ’da Karakoçan ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan küçük kızı, o sırada orada bulunan jandarma personelinin uyguladığı Heimlich manevrası kurtardı.

Elazığ’ın Karakoçan’da PTT şubesinde annesinin kucağında bulunan küçük kız çocuğunun boğazına şeker kaçtı. Nefes almakta zorlanan ve annesinin kucağında çırpınan yaklaşık 3-4 yaşlarındaki çocuğun yardımına o sırada PTT’de bulunan jandarma personeli yetişti.

BOĞAZINA ŞEKER KAÇAN KÜÇÜK ÇOCUĞU JANDARMA KURTARDI

Durumu fark eden jandarma personeli, küçük çocuğu annesinin kucağından alarak hızlı şekilde Heimlich manevrası uyguladı. Yaklaşık 20-30 saniye süren müdahalenin ardından çocuğun boğazındaki şeker çıkarıldı. Başarılı müdahale sayesinde küçük kız çocuğu yeniden nefes alırken, yaşanan panik kısa sürede sona erdi. Vatandaşlar, soğukkanlı ve hızlı müdahalesiyle küçük çocuğun hayatını kurtaran jandarma personeline teşekkür etti.
Kaynak: İHA

