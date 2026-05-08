HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Ankara'da kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 ölü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ankara'da kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 ölü

Kaza, saat 17.30 sıralarında Beypazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftçilik yapan 55 yaşındaki Selami Sümer, 06 AY 7275 plakalı minibüsle aracıyla Beypazarı istikametine yola çıktı.

Ankara da kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 ölü 1

KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Sümer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs sürücüsü hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otel inşaatında yangın: 13 kişi dumandan etkilendiOtel inşaatında yangın: 13 kişi dumandan etkilendi
Bakan Gürlek: "Sandıklı, Serik ve Suşehri Ağır Ceza Mahkemelerini kurduk"Bakan Gürlek: "Sandıklı, Serik ve Suşehri Ağır Ceza Mahkemelerini kurduk"

Anahtar Kelimeler:
Ankara kaza trafik kazaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran: "ABD gemilerini vurduk"

İran: "ABD gemilerini vurduk"

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Kerem Aktürkoğlu için olay iddia! "Döveceğim idmana getirmeyin"

Kerem Aktürkoğlu için olay iddia! "Döveceğim idmana getirmeyin"

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Akaryakıta dev indirim!

Akaryakıta dev indirim!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.