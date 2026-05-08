Bakan Gürlek: "Sandıklı, Serik ve Suşehri Ağır Ceza Mahkemelerini kurduk"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sandıklı, Serik ve Suşehri ilçelerinde Ağır Ceza Mahkemelerinin kurulduğunu açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın adalete erişimini hızlandırmak ve yargı teşkilatımızı güçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu kapsamda; Sandıklı, Serik ve Suşehri Ağır Ceza Mahkemelerini kurduk. Çerkeş Adliyesini, mülki idareye uygun olarak Çankırı Ağır Ceza Merkezi yargı alanına bağladık. Adaletin daha hızlı, ulaşılabilir ve etkin işleyişi için attığımız bu adımların yargı camiamız ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Çerkeş Adalet Sarayı Akın Gürlek
