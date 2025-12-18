HABER

6.000 mAh'den fazla bataryaları var: Redmi Note 15 Pro ve Pro 5G tanıtıldı

Redmi Note 15 serisi 5 yeni modelle küresel pazara açılıyor. Bu kapsamda Redmi Note 15 Pro ve Pro 5G resmen tanıtıldı. Note 15 Pro ikilisi, seleflerinden daha büyük pillerle geliyor. İşte detaylar...

Enes Çırtlık

Akıllı telefonlarda orta-üst segment artık sadece “fiyat/performans” değil; pil ömrü, ekran kalitesi ve yapay zekâ özellikleriyle amiral gemisi deneyimine yaklaşma yarışı hâline geldi. Xiaomi de Redmi Note serisinin yeni üyeleriyle bu yarışta elini güçlendirmeye çalışan firmalardan biri. Bu kapsamda Redmi Note 15 serisi 5 yeni modelle küresel pazara açılırken, Redmi Note 15 Pro ve Pro 5G resmen tanıtıldı.

REDMI NOTE 15 PRO VE REDMI NOTE 15 PRO 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 15 Pro, 45W şarj destekli 6.500 mAh'lik bir pil sunarken; Redmi Note 15 Pro 5G, 6.580 mAh'lik silikon-karbon bir pil hücresiyle donatılmış. Kablolu şarj her iki modelde de 45W hızında sınırlı ancak Note 15 Pro 5G diğer cihazları kablo üzerinden 22,5W hızında, Note 15 Pro ise 18W hızında ters şarj edebiliyor.

HER İKİSİNDE DE 120 HZ YENİLEME HIZI VAR

Tasarım cephesinde her iki Note 15 Pro modeli de düz ekranları tercih ediyor. Note 15 Pro 5G, 1,5K çözünürlüğe (2.772 x 1.280 piksel) ve 120Hz yenileme hızına sahip daha büyük, 6,83 inçlik bir AMOLED ekrana sahip.

6.000 mAh den fazla bataryaları var: Redmi Note 15 Pro ve Pro 5G tanıtıldı 1

Note 15 Pro ise FHD+ (2.392 x 1.080 piksel) çözünürlüğe ve aynı 120Hz yenileme hızına sahip 6,77 inçlik bir AMOLED sunuyor. Her iki panel de 12-bit renk çıkışı ve 3.200 nit tepe parlaklık özelliklerine sahip. Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro'nun 240Hz'ine kıyasla daha yüksek olan 480Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip.

İkili, Dolby Atmos destekli çift hoparlör ve güncellenmiş dayanıklılık dereceleriyle donatılmış. Note 15 Pro IP65 derecesine sahipken; Note 15 Pro 5G, IP68 ve IP69K derecelerine sahip.

Note 15 Pro, MediaTek Helio G200-Ultra ile donatılırken, Note 15 Pro 5G MediaTek Dimensity 7400-Ultra ile geliyor. Note 15 Pro modelleri 8/12GB RAM ve 256/512GB depolama alanıyla yapılandırılabiliyor.

VE KAMERA

Kamera tarafında, her iki modelde de aynı 200MP ana sensörü (ISOCELL S5KHPE) bulunuyor. Bunun yanında Note 15 Pro 5G'de 8MP (OV08F10) ultra geniş açılı lens, 4G modelinde ise 8MP (GC08A8) ultra geniş açılı lens bulunuyor. Note 15 Pro 32MP selfie kamerasına (OV32D40) sahipken, 5G modeli 20MP ön kameraya (OV20B) sahip.

Her iki telefon da Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile geliyor. Telefonlarda AI Erase Pro, AI Remove Reflection (Yansıma Giderici), AI Image Expansion (Görüntü Genişletme) ve AI Image Enhancement (Görüntü İyileştirme) başta olmak üzere Xiaomi'nin yapay zeka özellikleri bulunuyor.

İŞTE FİYATLANDIRMA

GSMArena'da yer alan habere göre, Titanyum, Buzul Mavisi ve Siyah renkleriyle gelen Redmi Note 15 Pro'nun 8/256GB versiyonu için başlangıç fiyatı 349 Euro.

Redmi Note 15 Pro 5G ise Titanyum, Buzul Mavisi, Puslu Mor ve Siyah renklerinde sunulacak. Redmi Note 15 Pro 5G'nin 8/256GB modeli 399 Euro fiyatla satışa sunulurken, 8/512GB modeli 429 Euro fiyat etiketine sahip.

