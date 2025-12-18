HABER

Balıkesir’de kuyuya düşen inek kurtarıldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde yol kenarındaki 3,5 metrelik kuyuya düşen inek, ekiplerin nefes kesen çalışmasıyla kurtarıldı.

Balıkesir’de kuyuya düşen inek kurtarıldı

Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Sındırgı Belediyesi ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Kuyuda mahsur kalan ineği kurtarmak için iş makinesi desteğiyle titiz bir çalışma yürütüldü.
Dakikalarca süren çalışmaların ardından Adnan Yaşar İlhan’a ait inek, bulunduğu kuyudan sağ salim çıkarıldı. Kurtarma anlarını izleyen vatandaşlar derin bir nefes alırken, ineğin sahibinin yaşadığı sevinç dikkatlerden kaçmadı.
Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kurtarma operasyonu, mahalle sakinleri tarafından ilgiyle takip edildi.

