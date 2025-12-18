HABER

Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un adının karıştığı uyuşturucu partileriyle ilgili kadın bir tanıktan yeni itiraflar geldi. Spiker Meltem A.'nın Mehmet Akif Ersoy ile buluşmasından 9 gün sonra televizyon ekranlarında program yapmaya başladığı belirlendi. Öte yandan partide yaşananlar ise tek tek anlatıldı.

Ufuk Dağ

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasıyla başlayan ifşalar peş peşe devam ederken bir kadın tanığın yeni ifadelerine ulaşıldı. Ortaya çıkan yeni detaylara göre Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu partisine katılanın ekranlarda kendine yer bulabildiği belirlendi. İşte Türkiye'nin konuştuğu skandalda son perde...

ÖNCE GECE KULÜBÜNE GİTTİLER

Sabah'ta yer alan habere göre tanık ifadesinde, Ersoy ve Ahmet Göçmez'le Cihangir'deki bir mekânda tanıştığını, 9 Eylül 2023'te Mehmet Akif, Ahmet ve Show TV spikeri Meltem A.'nın da olduğu grupla Arnavutköy'deki gece kulübüne gittiğini aktardı.

SÜREKLİ GİDİP GELDİ

Sonrasında Göçmez'in evine geçtiklerini ve Ersoy'la Göçmez'in sürekli mutfağa gidip geldiklerini belirten tanık, "Ahmet, mutfaktan çıkarken işaret parmağı ile dişini temizleme hareketi yaptı. Gelip dudağımdan öpünce acı bir tat geldi. Bu ne diye sorunca 'Kokain içtim, seni etkilemez' dedi" diye konuştu.

"ÜNLÜ OLMAYA ÇALIŞAN KIZ"

Başka bir gün Mustafa Manaz ve Ersoy'un yanı sıra Göçmez'in telefonunda 'Ünlü olmaya çalışan kız' ismiyle kayıtlı bir spikerin de yer aldığı grubun yine evde toplandığını aktaran tanık, sonra Etiler'deki 'Kütüphane' isimli mekâna gittiklerini belirterek, "Ahmet lavabodan geldikten sonra burnunun kenarında beyazlık olduğunu gördüm. Ahmet'i uyardım, temizledi" dedi.

Tanığın ifadesinde, Ersoy'a Habertürk'te çalışmak için ulaşan bir spikerin telefon numarasının arkadaşı Göçmez'in telefonunda "ünlü olmaya çalışan kız" olarak kaydedildiğini söylemesi dikkat çekti.

'AKİF'E GÜVENME'

Tanık, Ahmet Göçmez'in kendisine yaşanan ilişkilerden dolayı pişman olduğunu ve Akif'e güvenmemesi gerektiğini söylediğini aktararak, "Akif bana arada yazıyordu.

2024 mart, nisan aylarında buluşup arkadaşlarının evine gittik. Orada Ufuk Tetik de vardı" dedi.

9 GÜN SONRA PROGRAMI BAŞLADI

Yapılan incelemede, Show TV'de spikerlik yapan Meltem A.'nın ise Mehmet Akif Ersoy ile buluşmasından 9 gün sonra, Show TV'nin yanı sıra Habertürk TV'de de program yapmaya başladığı ortaya çıktı.

Bu durum uyuşturucu partisinde katılan kadınlara sektörde yükselmeleri için imtiyaz sağlandığı şeklinde değerlendirildi.

