Şamil Tayyar 'Çok daha önemli biri' dedi, Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"

Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmeler yaşanırken spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı, itirafçı olan fenomen Sercan Yaşar tahliye edildi; gazeteciler Şamil Tayyar ve Cem Küçük ise operasyonun genişleyerek yeni ve dikkat çeken gözaltıların olacağını öne sürdü. Tayyar, Mehmet Akif Ersoy'dan daha önemli bir ismin daha gözaltına alınabileceğini söylerken, 100'e yakın isim olduğunu öne süren Cem Küçük de "Herkesin merak ettiği o isim bugün yarın alınacak" dedi.

Devrim Karadağ

Türkiye günlerdir medya dünyasını sarsan uyuşturucu operasyonunu konuşurken; dün yeni gelişmeler yaşandı. Spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı; 'ünlülerin torbacısı' olduğu iddia edilen fenomen Sercan Yaşar, itirafçı olup tahliye edildi. Bu gelişmenin ardından Kasım Garipoğlu ile Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yaşananların ardından operasyonun genişleyeceği ve yeni gözaltılar olacağı iddia edildi. Gazeteci Şamil Tayyar, Mehmet Akif Ersoy'dan daha önemli bir ismin daha gözaltına alınabileceğini işaret ederken; 100'e yakın isim olduğunu öne süren Cem Küçük de "Herkesin merak ettiği o isim bugün yarın alınacak" dedi. İşte tüm detaylar...

Türkiye'nin konuştuğu uyuşturucu operasyonuyla birlikte Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci gibi isimler tutuklandı. Medya dünyasında şok etkisi yaratan bu operasyonlar bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirilirken; dün yaşanan yeni gelişmeler soruşturmanın daha da genişlemesine neden oldu.

'ÜNLÜLERİN TORBACISI' İTİRAFÇI OLDU

İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise, Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci gibi aralarında 19 ünlü isminde olduğu uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili fenomen Sercan Yaşar'ın itirafları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Dün tekrardan ifade vermek üzere adliyeye getirilen Yaşar, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi.

İKİ İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Öte yandan buy gelişmelerin hemen sonrasında iki isim hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun amcasının oğlu Kasım Garioğlu ile Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

"ÇOK DAHA ÖNEMLİ BİR İSİM DAHA VAR"

Uyuşturucu operasyonlarının devam edeceği konuşulurken; gazeteci Şamil Tayyar ise başka bir iddiayla kamuoyuna seslendi. Tayyar, 'bir isim daha var' diyerek Mehmet Akif Ersoy'dan daha önemli bir ismin daha gözaltına alınabileceğini işaret etti.

Bu ismin kim olduğu merak konusu olurken bugün Cem Küçük bu iddiayı bir adım öteye taşıdı.

"BUGÜN YARIN ALINIR.100'E YAKIN İSİM VAR"

TGRT Haber’deki programda dikkat çeken ifadeler kullanan Cem Küçük, “Adli kaynaklardan aldığım bilgilere göre Şamil Tayyar'ın bahsettiği ve herkesin merak ettiği o isim bugün yarın alınacak. 2-3 tane daha büyük isime gidilecek, 100’e yakın isim var.” dedi.

Cem Küçük yeni gözaltıların olabileceğini duyurdu.

cem küçük Şamil Tayyar uyuşturucu operasyonu medya ünlü
