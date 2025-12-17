Son dakika | Ela Rumeysa Cebeci'nin ifadesi alınacak
Son dakika haberi: Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine geldi. Cebeci'nin geçtiğimiz günlerde ifadesi alınmış, teste gönderildikten sonra serbest bırakılmıştı.
17.12.2025 15:44
Ayrıntılar geliyor... Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
