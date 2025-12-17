Gazze'deki soykırımı da kullandı: Mehmet Akif Ersoy belediyelerin kitap fuarlarından da yolunu bulmuş!

Kadın spiker gündemi sarsan ifadesinde Mehmet Akif Ersoy ile bir kitap fuarında tanıştıklarını daha sonra farklı görüşmelerde birlikte olduklarını Akif Ersoy'un arkadaşının kendilerini izlediğini Ersoy'un "Bir şey olmaz" diyerek çoklu ilişki içerisine kendisini çektiğini belirtmişti. Aynı spiker ifadesinde Ankara'dan İstanbul'a gelen Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk arkadaşı Furkan Torlak ile de Kütüphane adlı mekana gittiklerini aktarmıştı. Daha sonra Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin başında yer alan İletişim Başkanlığı personeli Furkan Torlak görevinden istifa etmişti.

GAZZE'DEKİ İNSANLIK DRAMI ÜZERİNDEN GELİR ELDE ETTİ

Uyuşturucu testi pozitif çıkan, çoklu ilişkiyle anılan Mehmet Akif Ersoy'un geçmiş dönemde "Tünel: Gazze'de Yaşamak" isminde bir kitap yazdığı, Gazze'de yaşadıklarını ve gördüklerini kitapla birlikte belediyelerin kitap fuarlarında anlatıp üzerine buradan gelir elde ettiği ortaya çıktı.

BELEDİYELERİN KİTAP FUARLARI...

Katil İsrail'in Gazze'deki mazlumlara uyguladığı soykırım üzerinden bir kitap yazan ve bu kitabını farklı farklı belediyelerin fuarlarında söyleşi şeklinde aktaran Mehmet Akif Ersoy'un belediyelerden her fuar için ayrı ayrı bütçeler aldığı da ortaya çıktı! Kitap fuarını organize eden belediyeler arasında AK Partili belediyelerin yanı sıra CHP'li belediyeler de var.

SEVK YAZISINDAN: "UYUŞTURUCU TEMİNİ, ÇOKLU İLİŞKİ"

Habertürk eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı sevk yazısında şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılması için yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kullandıktan sonra ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri aktarıldı.

MEDYADAKİ ÇARPIK İLİŞKİLER

Medyada son dönemde ortaya saçılan çarpık ilişkilerin boyutu da da şekil değiştirecek gibi gözüküyor. Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı bu soruşturmanın devam edeceği de sürpriz değil. Kamuoyu önündeki birçok gazeteci bu durumu doğruluyor.

Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınmasından önce ifadeye çağrılan ve sonucunda farklı uyuşturucu türleri kullandığı tespit edilen "haber spikeri" Ela Rümeysa Cebeci'nin Habertürk binasında uyuşturu içerken çektiği video da gündem olmuştu. 2002 doğumlu Rümeysa Cebeci, Habertürk TV'deki yayınları ve tarzıyla dikkat çekmişti. Son olarak Show TV'de sabah haberleri sunan Cebeci'nin görevine TMSF tarafından son verilmişti.