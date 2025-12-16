HABER

Mehmet Akif Ersoy'la ilgili 'Her tarafı ayna olan yatak odası' detayı

Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından ortaya çıkan iddialar tüm Türkiye'de gündem oldu. Tartışmalar devam ederken bir tanığın yeni ifadelerine ulaşıldı. Tanık, Ersoy'un bekar evi olduğu ve oraya girip çıkanın belli olmadığını belirterek, "Akif'in o evde her tarafı ayna olan bir yatak odası vardı" ifadelerini kullandı.

Ufuk Dağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dinlenen bir tanık, iş dünyasında yer alan isimlerin Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un Vadi İstanbul'un yanındaki bir rezidans içindeki bekar evine ziyaretlerde bulunduğunu belirtti.

"EVE GİRİP ÇIKMAYAN YOKTU"

Tanık ifadesinde, "Eve girip çıkmayan yoktu. Mehmet Akif Ersoy'un doğum günü kutlamasının yapıldığı bu evde, E.A ve D.Y. ile tanışıldı. Akif'in o evde her tarafı ayna olan bir yatak odası vardı" dedi.

"BAŞKA ODAYA GİRİP İÇİP GELDİ"

Tanık ifadesinin devamında, ev partilerindeki uyuşturucu kullanımının nasıl olduğu ve kimler tarafından temin edildiğine de dikkat çekti.

İfadeyi veren kişi, bu ortama gelenlerin zaten "uyuşturucu içererek geldiklerini" özellikle S.S isimli kadının evindeki bir partide, Akif'in başka bir odaya gidip bir şeyler içip geldiğini belirtti.

5 FARKLI TORBACI

Sabah'ta yer alan habere göre tanık ifadesinde bu tür partilerin sık sık yapıldığını ve 5 farklı torbacıdan uyuşturucuyu temin ettiklerini söyledi.

ARKADAŞLARINDAN ARAMIŞLAR

Uyuşturucu maddeleri satın alırken, partiye katılan kişilerin telefonundan irtibata geçmediklerini belirten tanık, "Hatta kendileri telefonlarının takibe düşmemesi için farklı farklı arkadaşlarının telefonundan arama yaparak sipariş veriyorlardı" ifadelerini kullandı.

İfadede ayrıca, uyuşturucu maddenin gittiği bazı eğlence mekanlarına da sipariş verdiklerini de öne sürdü.

EVE EN ÇOK GELENLER...

Tanık ifadesinde, bu eve en çok gelen kişiler arasında soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik'in de olduğunu belirterek, o eve ayrıca Ersoy'un arkadaş grubu olan A.G., M.K.'nin de geldiğini söyledi.

BARCELONA'DA TOPLANIP UYUŞTURUCU İÇTİLER

Savcılığın yaptığı araştırmada, Mehmet Akif Ersoy'un bazı arkadaşlarıyla birlikte Barcelona'ya giderek burada uyuşturucu kullanıp benzer ilişkilere girdikleri hatta Avukat Rezan Epözdemir ile görüşüp yemek yedikleri iddia edildi.

İBB'DE ÇALIŞAN KADIN DETAYI

Ersoy'un da aralarında olduğu gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanmış 4'ü ise adli kontrolle serbest kalmıştı. Tutuklu şüphelilerin 4'ünün de uyuşturucu testleri pozitif çıktı.

Bu isimler Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'dı. Serbest kalan isimlerden bir tanesi de İBB'de çalışan Buse Ö. oldu.

4 ARKADAŞIYLA BİRLİKTELİK...

Tanık ifadesinde, Buse Ö.'yü tarif ederek, Ersoy'un İBB'de çalışan sürekli takıldığı bir kız olduğu, bu kızın sarışın, uzun boylu, etkinlikler düzenleyen bir kız olduğunu belirtti.

Buse Ö.'nün evinde Mehmet Akif Ersoy ile 4 arkadaşının birliktelik yaşadıkları iddia edildi. Soruşturmanın ayrıntılı bir şekilde sürdüğü öğrenildi.

