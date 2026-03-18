İran, Ali Laricani'nin ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybetti. Ulusal Güvenlik yüksek Konseyi Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırılarda Ali Laricani, oğlu Murtaza Laricani, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri'nin Güvenlikten Sorumlu Yardımcısı Ali Rıza Beyat ve bir grup korumanın hayatını kaybettiği belirtildi.

"ŞEHADET MERTEBESİNE ULAŞTI"

Açıklamada ayrıca, söz konusu saldırıların ardından İran’ın birlik ve dayanışma çağrısının sürdüğü vurgulanarak, hayatını kaybedenlerin "şehadet mertebesine ulaştığı" ifadelerine yer verildi.

NETANYAHU "ETKİSİZ HALE GETİRDİK" DEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Bu sabah Ali Laricani’yi etkisiz hale getirdik. Laricani, İran’ı fiilen yürüten İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) çetesinin lideriydi. Bu rejimi zayıflatarak İran halkına onu devirme fırsatı vermeyi umuyoruz. Bu birden gerçekleşecek bir durum değil ve kolay olmayacak, ancak bu konuda kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu için 'ev hapsi' sözleri gündem olmuştu! Özgür Özel'den yeni açıklama: "Çok insani bir şeyle söyledim"İmamoğlu için 'ev hapsi' sözleri gündem olmuştu! Özgür Özel'den yeni açıklama: "Çok insani bir şeyle söyledim"
Erdoğan'dan teşkilatlara uyarı: "Onları yalnız bırakmayın"Erdoğan'dan teşkilatlara uyarı: "Onları yalnız bırakmayın"

En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Mahkemeden Mert Hakan Yandaş kararı!

Mahkemeden Mert Hakan Yandaş kararı!

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

‘2027’de duyuracaklar’ İslam Memiş 'Bela' deyip uyardı

‘2027’de duyuracaklar’ İslam Memiş 'Bela' deyip uyardı

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

