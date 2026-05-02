İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’ı vurdu: 10 ölü

İsrail’in Lübnan ile yürürlükteki ateşkese rağmen bu sabah itibariyle ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği topçu ve hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik 2 Mart tarihinde başlattığı saldırılarda yaşanan toplam can kaybının 2 bin 659’a yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Lübnan ile varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. İsrail ordusu, bu sabah Lübnan’ın çeşitli bölgelerine yönelik yoğun bombardıman ve topçu atışları düzenlemeye başladı.

İSRAİL SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Günün erken saatlerinden bu yana devam eden saldırılarda ülkenin Nebatiye, Tyre ve Bint Jbeil bölgelerinin yanı sıra sınır bölgelerindeki çeşitli köyler hedef alındı. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

TOPLAM CAN KAYBININ 2 BİN 659’A YÜKSELDİ

Bakanlık ayrıca, İsrail’in Lübnan’a yönelik 2 Mart tarihinde başlattığı saldırılarda yaşanan toplam can kaybının 2 bin 659’a, yaralı sayısının ise 8 bin 183’e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan Hürmüz açıklaması! "Bir bakıma korsan gibiyiz"Trump'tan Hürmüz açıklaması! "Bir bakıma korsan gibiyiz"
Boş binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandıBoş binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı

En Çok Okunan Haberler
Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

