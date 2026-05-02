İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’ı vurdu: 10 ölü

İsrail, Lübnan ile varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. İsrail ordusu, bu sabah Lübnan’ın çeşitli bölgelerine yönelik yoğun bombardıman ve topçu atışları düzenlemeye başladı.

İSRAİL SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Günün erken saatlerinden bu yana devam eden saldırılarda ülkenin Nebatiye, Tyre ve Bint Jbeil bölgelerinin yanı sıra sınır bölgelerindeki çeşitli köyler hedef alındı. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

TOPLAM CAN KAYBININ 2 BİN 659’A YÜKSELDİ

Bakanlık ayrıca, İsrail’in Lübnan’a yönelik 2 Mart tarihinde başlattığı saldırılarda yaşanan toplam can kaybının 2 bin 659’a, yaralı sayısının ise 8 bin 183’e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır