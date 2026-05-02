Römork devrildi, 4 kişi tarlaya uçtu

Edinilen bilgiye göre kaza, Reyhanlı ilçesi Stadyum mevkiinde meydana geldi. Kavşaktan dönen traktörde takılı olan su borusu yüklü römork, yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada römorkda bulunan su boruları ve römorkta yolculuk yapan 4 kişi tarlaya uçtu.

Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından yaralı 4 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

