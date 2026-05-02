Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu! 3 gözaltı

Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bazı şüphelilerin, ilçedeki boş bir binaya girdikleri, bir süre burada bekledikten sonra ayrıldıkları tespit edildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan E.C. ve Ç.C'nin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucuyu Ç.C'nin temin ettiğinin belirlenmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin uyuşturucuyu toplu olarak aldığı tespit edilen H.A. da gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 2 uyuşturucu hap, fişek, cep telefonu ile bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli E.C. serbest bırakıldı, Ç.C. ve H.A. adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

