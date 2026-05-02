Evinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesine bağlı kırsal Argaç Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, alacaklıları tarafından evi basılan Mehmet A. (58) silahla vuruldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EVİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet A., ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır