Özkan Yalım'ın makam şoföründen çarpıcı iddia: Özgür Özel'in VİP aracı belediye kasasından dizayn edilmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen yolsuzluk operasyonunda otel odasında yakalanan ve gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şoföründen çarpıcı itiraflar geldi. Soruşturmada itirafçı olan Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracına VIP dönüşümün belediyenin kasasından yapıldığını açıkladı. 170 bin Euroluk maliyetin belediyeye ait Uşak Sosyal Tesisleri Limited Şirketi tarafından karşılandığı öne sürüldü.

Mustafa Fidan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şoförü itirafçı oldu. Sabah.com.tr'de yer alan habere göre makam şoförü Murat Altınkaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracına VIP dönüşümün belediyenin kasasından yapıldığını itiraf etti.

CHP'Lİ YALIM'IN ŞOFÖRÜ İTİRAFÇI OLDU: ÇARPICI ÖZGÜR ÖZEL İDDİASI

Altınkaya, Özkan Yalım ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen Mercedes Benz V300 model iki araç, İstanbul'da bir dizayn şirketinde VIP araca dönüştürüldü. Özgür Özel'in kullandığı aracın 170 bin Euro + KDV tutarındaki dönüşüm bedelinin, belediyeye ait Uşak Sosyal Tesisleri Limited Şirketi tarafından ödendiğini anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek ifade verdi. İfadelerde; lüks araçların belediye bütçesiyle VIP'ye dönüştürülmesinden, belediye kaynaklarının özel şirket borçlarına aktarılmasına kadar bir dizi çarpıcı iddia yer aldı.

VİP DİZAYN BELEDİYE KASASINDAN YAPILMIŞ

Altınkaya ifadesinde Özkan Yalım ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen Mercedes Benz V300 model iki aracın, İstanbul'da bir dizayn şirketinde VIP araca dönüştürüldüğünü söyledi.

Makam şoförü, Özgür Özel'in kullandığı aracın 170.000 Euro + KDV tutarındaki dönüşüm bedelinin, belediyeye ait Uşak Sosyal Tesisleri Limited Şirketi tarafından ödendiği, ayrıca bu aracın "06 TR 0909" ve "06 ATA 045" olmak üzere iki farklı plakası olduğunu söyledi.

BAĞIŞ PARALARIYLA ÖZEL ŞİRKET BORÇLARI ÖDENDİ

2025 yılında Uşak'ta düzenlenen bir amfi tiyatro organizasyonunda esnaftan "bağış" adı altında toplanan yaklaşık 2 milyon 300 bin liranın, Özkan Yalım'ın şahsi şirketi olan Yalımlar bünyesindeki sigorta borçlarını kapatmak için kullanıldığını anlatan Altınkaya, paranın acilen ödenmesi gerektiğine dair telefon görüşmelerine bizzat şahit olduğunu belirtti.

UŞAKSPOR ÜZERİNDEN "HAYALİ" İSTİHDAM

Tutanağa yansıyan bir diğer iddia ise spor dünyasını sarsacak nitelikte. Altınkaya, Uşaksporlu futbolcuların ve eşlerinin belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaşlarının belediye bütçesinden ödendiğini, ancak bu kişilerin fiilen belediyeye hiç uğramadıklarını söyledi.

Ayrıca kulübe yapılan nakit bağışların, Yalım'ın özel işletmesi olan "Yalım Garden" çalışanlarına elden maaş olarak dağıtıldığı söyledi. Reklam işlerinde de usulsüzlük yapıldığını iddia eden Altınkaya seçim döneminden kalan şahsi reklam borçlarının, belediye başkanı seçildikten sonra "şişirilmiş faturalar" yoluyla belediyeye ödettirildiğini, Yalım'ın oğlunun ortağı olduğu "satarız.com" isimli firmanın reklam giderlerinin belediye tarafından karşılandığını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Disipline sevk edilmişti! CHP'de Özkan Yalım'ın kesin ihracı istendi Disipline sevk edilmişti! CHP'de Özkan Yalım'ın kesin ihracı istendi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaş mı, barış mı? İran'dan yeni açıklama, gözler ABD'ye çevrildiSavaş mı, barış mı? İran'dan yeni açıklama, gözler ABD'ye çevrildi
Römork devrildi, 4 kişi tarlaya uçtuRömork devrildi, 4 kişi tarlaya uçtu
