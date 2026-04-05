Disipline sevk edilmişti! CHP'de Özkan Yalım'ın kesin ihracı istendi

Türkiye'de geçen haftanın gündemlerinden biri de CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dı. Yalım rüşvet operasyonu kapsamında, Ankara'da bir otel odasında gözaltına alınmıştı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Soruşturma kapsamında tutuklanan Yalım, belediye başkanlığı görevinden de uzaklaştırılmıştı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak', 'icbar suretiyle irtikap ve rüşvet almak' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" denilmişti.

CHP, DİSİPLİN SÜRECİNİ BAŞLATMIŞTI

Öte yandan CHP de Yalım ile ilgili parti içi kararlar almıştı. CHP tarafından yapılan ilk açıklamada, "Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini; bütün bilgi ve belgelerin incelenmesini; Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi konusunda oy birliğiyle karar aldık" ifadeleri kullanılmıştı.

KESİN İHRACI İSTENİYOR

CHP Sözcüsü Zeynel Emre yaptığı yeni açıklamada, Yalım'ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.