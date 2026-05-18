Mersin'de katliam! Mahalle mahalle dolaşıp 4 can aldı

Mersin'de korkunç bir gün yaşandı. Bir şahıs farklı noktalarda 4 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaraladı. Saldırgan helikopter destekli çalışmayla köşe bucak aranıyor.

Mersin’in Tarsus ilçesinde silahlı saldırgan dehşeti yaşandı. İddiaya göre Kadelli Dörtler Mahallesi’nde bir lokantaya ateş açan 17 yaşındaki şüpheli, ardından araçla kaçarken farklı noktalarda karşılaştığı kişilere de silahla saldırdı. Mahalle mahalle ilerleyen saldırganın açtığı ateş sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Helikopter destekli operasyonla aranan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

LOKANTADA 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre olay, Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli M.Ö. (17), Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde hayatını kaybetti.

DEHŞET FARKLI NOKTALARDA DEVAM ETTİ

Araçla kaçan saldırgan Kaburgediği Mahallesi sınırlarında hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay ile Yenimahalle sınırlarında evinin oradaki tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü. Şüpheli, bu sırada gittiği güzergahta 8 kişiyi de yaraladı. İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelinin yakalanması için helikopter destekli çalışmaların devam ettiği bildirildi.

4 ÖLÜ, 8 YARALI

Saldırganın açtığı ateş sonrasında şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı, yaralı sayısının artabileceği öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

