Tuttuğu alabalığın içinden bir sürü balık çıktı: "Çok yemiş"

Bolu’da ilginç bir balıkçılık olayı gerçekleşti. Balıkçı, yakaladığı alabalığın karnında birçok küçük balık buldu.

Bolu’da bir balıkçının Abant Gölü’nde tuttuğu alabalığın içinden bir sürü küçük balık çıktı. Balıkçı, alabalığın yuttuğu küçük balıkları yeniden göle bırakarak, "Ne kadar çok yemiş" tepkisinde bulundu.

KÜÇÜK BALIKLARI YENİDEN GÖLE BIRAKTI

Abant Gölü Tabiat Parkı’na balık tutmak için giden Kadir Cebe, oltasını suya attıktan bir süre sonra alabalık yakaladı. Balığı inceleyen Cebe, alabalığın karın kısmındaki şişkinliği fark etti.

Balığın karnındaki şişliğin nedenini merak eden balıkçı, balığın karnını açtığında içerisinden bir sürü küçük balık çıktığını gördü.

Gördüğü manzara karşısında hayrete düşen Cebe, alabalığın yuttuğu küçük balıkları yeniden göle bıraktı.

Yaşanan ilginç anlar Kadir Cebe’nin arkadaşı tarafından kayda alındı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bolu alabalık balıkçılık
