En kalabalık halay rekoru: Erzincan'da 500 kişiyle oynandı

Erzincan’da Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu tarafından düzenlenen etkinlikte 500 kişi aynı anda Erzincan Düz Halayı oynadı.

300 ÖĞRENCİ İLE 200 VELİ BİR ARAYA BİR ARAYA GELDİ

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte 300 öğrenci ile 200 veli bir araya gelerek Erzincan’ın yöresel halk oyunu olan düz halayı oynadı.

Okul Müdürü Oğuz Kürşat Onay, etkinlikte yaptığı konuşmada, Erzincan’da şimdiye kadar kurulan en kalabalık halay halkasını oluşturduklarını söyledi.

Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte mahalle muhtarları Ömer Dinç ve Gürsel Doğan da halaya eşlik etti.

Yaklaşık 500 kişinin aynı anda halay çektiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.



