Çorum'daki barajlarda doluluk oranları yükseldi

Çorum'da yağışların ardından kentteki barajların doluluk oranlarının yükseldiği bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, özellikle içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki yükselişin sevindirici olduğu belirtildi.

Bereketli geçen yağış döneminin ardından içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranlarının yüz güldüren seviyelere ulaştığı vurgulanan açıklamada, su kaynaklarındaki artışın içme suyu ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekildi.

Yenihayat Barajı'nın yüzde 42,68, Çorum Barajı'nın yüzde 84,75, Hatap Barajı'nın yüzde 27,90, Koçhisar Barajı'nın yüzde 30,63 seviyelerinde doluluğa ulaştığına işaret edilen açıklamada, Çorum Barajı'nda su seviyesinin yüzde 85'e yaklaşması nedeniyle gerekli önleyici tedbirlerin alındığı aktarıldı.

Çorum Barajı'nda doluluk oranının savak seviyesine ulaşması durumunda suyun kontrollü şekilde tahliye edileceği aktarılan açıklamada, "Süreç titizlikle takip edilmektedir. Yükselen su seviyesi nedeniyle baraj çevresindeki piknik alanında bulunan yürüyüş yolunun bir bölümü de su altında kaldı. Vatandaşların güvenliği amacıyla gerekli tedbirler alınarak ilgili alan geçici süreyle kullanıma kapatıldı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA

