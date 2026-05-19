Artvin'de sağanak etkili oldu! Aralık Köyü Deresi taştı

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Aralık Köyü Deresi taştı, taşkında bir kısmı hasar gören Borçka-Muratlı kara yolu ulaşıma kapandı. Bölgede mahsur kalan bir turist kafilesi ise hasar gören köprüden yaya olarak karşıya geçti.

İlçede etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle debisi yükselen Aralık Köyü Deresi taştı. Taşkında dere üzerinde bulunan bir köprü sulara kapılıp yıkılırken, Borçka-Muratlı kara yolunun bir kısmının hasar görmesi sonucu 6 köy ile Karagöl ve Yukarı Klaskur köylerine giden yol ulaşıma kapandı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Afet anında bölgede bulunan bir turist kafilesi mahsur kaldı. Kafile, selden hasar gören bir köprüyü yaya olarak kullanarak bölgeden uzaklaşırken, ekipler kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

