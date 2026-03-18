HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail gölgesi gibi takip etmiş! Ali Laricani suikastının perde arkası: 'Maksimum yıkım' hedefi...

Orta Doğu'daki 19. günde de çatışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tarafların kayıpları da her geçen gün artmaya devam ederken İsrail, İran siyaseti için kritik öneme sahip Ali Laricani'ye suikast düzenlemişti. Laricani'nin öldüğünün öğrenilmesi sonrası suikastın perde arkası ortaya çıktı. İsrail istihbaratının günlerce Laricani'yi takip ettiği, fırsat olduğunda ise maksimum yıkım hedefiyle bulunduğu binayı tamamen yıktığı öğrenildi.

Doğukan Akbayır

İsrail, 19 gündür savaşta İran'ın üst düzey isimlerini hedef almaya devam ediyor. Son olarak İran siyasetinde kritik önemdeki isim Ali Laricani İsrail istihbaratının suikastına kurban gitti. CNN Türk'ün The Guardian’a dayandırdığı habere göre, operasyon, anlık bir saldırı değil, günler öncesinden planlanan bir suikasttı. İsrail istihbaratının Laricani’yi adım adım izlediği ve Tahran’da bulunduğu yerin netleşmesinin ardından saldırı emrinin verildiği ifade edildi.

SİVİL KONUTTA MIYDI?

Saldırının nerede gerçekleştiği konusu ise belirsizliğini koruyor. Fars Haber Ajansı, Laricani’nin Tahran yakınlarındaki Perdis kentinde kızının evinde bulunduğu sırada hedef alındığını öne sürdü. Buna karşın bazı güvenlik kaynakları, Laricani’nin sivil bir konutta değil, devlet tarafından sağlanan güvenli bir tesiste saklandığını iddia etti.

Bu çelişkili açıklamalar, operasyonun ne denli hassas bir istihbarat sürecine dayandığını ve hedefin konumunun son ana kadar gizli tutulduğunu gösteriyor.

'MAKSİMUM YIKIM' HEDEFİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ

Saldırının etkisi, olay yerinden paylaşılan görüntülerle daha net ortaya çıktı. Laricani’nin bulunduğu iddia edilen binanın tamamen yıkıldığı, çevredeki yapıların da ciddi şekilde hasar aldığı görüldü.

The Times of India’ya konuşan uzmanlar, kullanılan mühimmatın yüksek yıkım gücüne sahip olduğuna dikkat çekerek, operasyonun yalnızca bir “nokta atışı suikast” olmadığını, maksimum yıkım hedefiyle gerçekleştirildiğini vurguladı.

İRAN İSTİHBARAT BAKANI HEDEF ALINDI

İsrail ordusu ayrıca bugün İran'ın İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'e suikast girişiminde bulundu.

Salı günü gerçekleştiği ifade edilen saldırının sonucu henüz bilinmiyor. İsrail cephesi ise Hatib'in saldırı sonucu öldüğünü düşündüklerini belirtti.

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.