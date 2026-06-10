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CHP'li Yalım'ın ifadesi sonrası 2 kişi gözaltına alındı: Özgür Özel'in eski şoförü de aralarında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘rüşvet’ ve ‘çıkar amaçlı suç örgütü’ soruşturması kapsamında Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Yüzer’in CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in eski makam şoförü olduğu belirtildi.

CHP'li Yalım'ın ifadesi sonrası 2 kişi gözaltına alındı: Özgür Özel'in eski şoförü de aralarında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘Çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet’ soruşturması kapsamında bugün Manisa'da operasyon düzenlendi.

CHP li Yalım ın ifadesi sonrası 2 kişi gözaltına alındı: Özgür Özel in eski şoförü de aralarında 1

ÖZKAN YALIM'IN İFADESİ SONRASI 2 GÖZALTI

Soruşturmada görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade beyanları, MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı.

CHP li Yalım ın ifadesi sonrası 2 kişi gözaltına alındı: Özgür Özel in eski şoförü de aralarında 2Özkan Yalım

ÖZGÜ ÖZEL'İN ESKİ ŞOFÖRÜYMÜŞ

Şüphelilerin evlerinde arama yapılıp, bazı dijital materyaller ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerden Cem Yüzer’in CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in eski makam şoförü olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadede, Denizli'de 1 milyon TL teslim ettiğini söylediği Gözaçan'ın da 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklu bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Manisa Özgür Özel CHP
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