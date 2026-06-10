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Anavatan Partisi için 'mutlak butlan' kararı! Kurultay iptal edildi

CHP'nin ardından bir parti için daha mahkemeden 'mutlak butlan' kararı çıktı. Anavatan Partisi'nin 2023 yılında yapılan büyük kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi.

Anavatan Partisi için 'mutlak butlan' kararı! Kurultay iptal edildi
Devrim Karadağ

Anavatan Partisi’nin 24 Aralık 2023’te gerçekleştirilen büyük kongre süreciyle ilgili mahkemeden karar çıktı.

SAHTE İMZA İDDİASI

Süreci yargıya taşıyan isim, Anavatan Partisi MKYK üyesi ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kapıdağ oldu. Kapıdağ’ın mahkemeye sunduğu dilekçede, bazı delegelerin yerine sahte imza atıldığı yönünde iddialar yer aldı.

Anavatan Partisi için mutlak butlan kararı! Kurultay iptal edildi 1

Süreç kapsamında yapılan kriminal incelemelerde, kongreye katılım listeleri ve delege imzalarının uzmanlar tarafından değerlendirildiği, bazı imzaların sahte olduğuna yönelik tespitler yapıldığı ileri sürüldü.

KURULTAY İPTAL EDİLDİ

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, Anavatan Partisi'nin 2023 yılında yapılan büyük kongresinin Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla iptal edildiğini açıkladı.

Anavatan Partisi için mutlak butlan kararı! Kurultay iptal edildi 2

Mahkeme, mevcut Genel Başkan İbrahim Çelebi'nin geçersiz delege oylarıyla kurultaya gitmesini gerekçe gösterdi. Kongrede kullanılan bazı oyların geçersiz olduğuna hükmedildi. Sahte imzaların kongre sonuçlarını etkileyebilecek nitelikte olduğu değerlendirilerek iptal kararının verildiği öğrenildi.

ÇAĞRI HEYETİ ATANACAK

İddialara göre karar sonrası süreçte, tebligatların ardından Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapılacak ve partiyi yeniden kurultaya götürmek üzere çağrı heyeti atanması talep edilecek. Bu heyetin 45 gün içinde yeni kongre sürecini başlatmasının beklendiği ifade edildi.

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Konuya ilişkin parti yönetiminden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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ANAP Anavatan Partisi mahkeme mutlak butlan
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