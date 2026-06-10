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Ne Kılıçdaroğlu'nun ne Özel'in yanındalar... CHP'de 3. yol iddiası! Sayı verdi: "İstifa edecekler"

Mutlak butlan kararı sonrası ikili görüntü oluşan CHP'de ne Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne de Özgür Özel'i destekleyen üçüncü bir grubun oluştuğu iddia edildi. Sürecin sonunda yeni bir partinin kurulabileceği belirtilirken, bazı isimlerin istifa etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Ne Kılıçdaroğlu'nun ne Özel'in yanındalar... CHP'de 3. yol iddiası! Sayı verdi: "İstifa edecekler"
Devrim Karadağ

CHP'demutlak butlan kararı sonrası mahkeme tarafından Genel Başkanlık koltuğundan alınan Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti arayışında olduğu iddiaları konuşulurken, gazeteci Hacı Yakışıklı tv100'deki canlı yayında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

"ÖZEL'E ELEŞTİRİ: REST ÇEKMEKLE YOL YÜRÜNMÜYOR"

Meclisteki toplantıya da katılan Özgür Özel'e yakın milletvekilleriyle görüştüğünü belirten Yakışlıklı, "Özgür Özel'e eleştiri şu: Sürekli rest çekmekle yol yürünmüyor. İsim de verebilirim ama kamuoyunun tanıdığı isimler, onu da söyleyeyim.

Ne Kılıçdaroğlu nun ne Özel in yanındalar... CHP de 3. yol iddiası! Sayı verdi: "İstifa edecekler" 1

Kemal Kılıçdaroğlu'na da eleştiri şu: Kılıçdaroğlu arınma diyor ama arınmaya kendine yakın isimlerden başlamalı." diye konuştu.

Ne Kılıçdaroğlu nun ne Özel in yanındalar... CHP de 3. yol iddiası! Sayı verdi: "İstifa edecekler" 2

"CHP'DE 3. YOL VAR! 6-7 KİŞİLER"

Şu an da CHP'de 3 farklı yolun oluştuğunu iddia eden Yakışıklı, "Kemal Bey'e yakın olanlar, Özgür Bey'e yakın olanlar ve 3. yol. 6-7 kişiler." dedi.

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"BAZI İSİMLER İSTİFAYA HAZIRLANIYOR"

Bazı milletvekillerinin istifaya hazırlandığını belirten Yakışıklı, şu ifadeleri kullandı:

"İçlerinden 6 ila 7 milletvekili şu anda istifa hazırlığı yapıyor. Yani Özgür Özel'e yakın olmalarına rağmen, mevcut pozisyon sebebiyle onun CHP'sinden istifa etmeyi düşünüyorlar."

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