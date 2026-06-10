CHP'de ihraçlar başlıyor! Kılıçdaroğlu'nun masasındaki '10 isim' belli oldu

CHP'de kurultay sürecine yönelik mutlak butlan kararı sonra başlayan gerilim artarak devam ediyor. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaşanan grup toplantısı geriliminin ardından CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU: "HESAP SORACAĞIM"

Partideki yolsuzluklar ve delege pazarlıklarına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Ne gerekiyorsa yapacağız. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Bunun için önyargılı olmayacağım; bu kötüdür atalım partimizden demeyeceğim. Bu kurultay davasını başımıza bela edenlerden hesap soracağım." ifadelerini kullandı.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLIYOR! 10 İSİMLİK LİSTE

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından CHP'de bazı isimlerin disiplin süreciyle karşı karşıya kalabileceği iddiaları gündeme geldi.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Sinan Burhan'ın tv100 canlı yayınında aktardığına göre; parti yönetiminde ihraç edilmeleri beklenen isimler arasında Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek, Taşkın Özer, Özgür Karabat, Adnan Beker, Cemal Enginyurt ve Ümit Dikbayır yer alıyor.

GÜRSEL TEKİN: GEREKEN YAPILACAK

Gürsel Tekin de TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında, parti tüzüğüne ve parti hukukuna aykırı davranışlarla ilgili süreçlerin başlayacağını belirterek, disiplin mekanizmasının işletileceğini söyledi.

Tekin, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Parti hukukuna uymayanlar için yarın gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında hiç tereddütsüz gereği yapılacaktır. Büyük olasılıkla yarın MYK'da sevkler ve ihraçlar resmi olarak gündeme gelir. Tabii listede kimlerin olacağını henüz detaylıca bilmiyorum ama buradaki süreçlerin ardından dosyalar perşembe günü Parti Meclisi'ne (PM) sunulacaktır. Nihai kararı tamamen Parti Meclisi verecektir."