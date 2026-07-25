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Kavga ettiği arkadaşını defalarca yumrukladı: O anlar kamerada

Aksaray’da bir gencin çıkan kavgada arkadaşını defalarca yumrukladığı anlar kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen bekçiler ve vatandaşlar, genci yakalayarak durdurdu. Bekçiler tarafından koruma altına alınan genç, asayiş ekiplerine teslim edildi.

Kavga ettiği arkadaşını defalarca yumrukladı: O anlar kamerada

Olay, Paşacık Mahallesi Kent Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları değerlendirilen iki genç, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine gençler birbirine girerken, biri diğerini yere yatırıp defalarca yumrukladı.

Kavga ettiği arkadaşını defalarca yumrukladı: O anlar kamerada 1

ARKADAŞINI DEFALARCA YUMRUKLADI

Kavga anını bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Darbedilen genç yere yığılırken, arkadaşı ise olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen annesinden kaçan yaralı genç, kaçan arkadaşının peşine düştü.

Kavga ettiği arkadaşını defalarca yumrukladı: O anlar kamerada 2

O ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen bekçiler ve vatandaşlar, genci yakalayarak durdurdu. Bekçiler tarafından koruma altına alınan genç, asayiş ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray kavga
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