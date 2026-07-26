HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ağır koku acı gerçeği ortaya çıkardı: 73 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Karabük'te yalnız yaşayan 73 yaşındaki Turgut Yıldız, komşularının dairesinden yayılan ağır koku üzerine yaptığı ihbar sonrası evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Yıldız'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağır koku acı gerçeği ortaya çıkardı: 73 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Olay, Yeşil Mahalle Ahmet Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Turgut Yıldız'dan yaklaşık 20 gündür haber alamayan komşuları, daireden çevreye yayılan ağır kokular üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ağır koku acı gerçeği ortaya çıkardı: 73 yaşındaki adam evinde ölü bulundu 1

AĞIR KOKU ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

İhbar üzerine adrese polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından girdikleri evde Turgut Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır koku acı gerçeği ortaya çıkardı: 73 yaşındaki adam evinde ölü bulundu 2

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Yıldız'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna İran’a ait ticari gemiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralıUkrayna İran’a ait ticari gemiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Tekme tokat dövdükleri gencin kolyesini çalıp kaçtılarTekme tokat dövdükleri gencin kolyesini çalıp kaçtılar

Anahtar Kelimeler:
Karabük yaşlı adam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Gülistan Doku cinayetinde itiraf geldi! "Talimatı Handan Sonel verdi: 100 bini al, cesedi yok et"

Gülistan Doku cinayetinde itiraf geldi! "Talimatı Handan Sonel verdi: 100 bini al, cesedi yok et"

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

"En seksi Türk kadını" seçilmişti! Tekne tatilinden paylaştı

"En seksi Türk kadını" seçilmişti! Tekne tatilinden paylaştı

ÖTV'de değişiklik! Yeni düzenleme geldi, vergi tutarı değişti

ÖTV'de değişiklik! Yeni düzenleme geldi, vergi tutarı değişti

Togg Almanya'da sınıfta kaldı! İlk 6 ayda 197 araç satılabildi

Togg Almanya'da sınıfta kaldı! İlk 6 ayda 197 araç satılabildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.