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Küçükçekmece’de metruk binada yangın paniği

Küçükçekmece'de metruk olduğu öğrenilen 5 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi paniğe sevk etti. Dumanların metrelerce yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükçekmece’de metruk binada yangın paniği

Yangın, 22.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Alakarga Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimsenin yaşamadığı öğrenilen 5 katlı metruk binanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Küçükçekmece’de metruk binada yangın paniği 1

5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ

Yangın hızla büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri mahalleliyi korkutan ve dumanların metrelerce yükseldiği yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrası tamamen söndürüldü.

Küçükçekmece’de metruk binada yangın paniği 2

Yangının çıktığı metruk binada hasar meydana geldi. Binanın 3. katı tamamen alevlere teslim oldu. Yetkililer konuyla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Küçükçekmece
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