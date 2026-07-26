HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İkinci kattaki pencereden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, apartmanın ikinci katındaki pencereden düşen küçük çocuk ağır yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, düşmenin nasıl meydana geldiğinin araştırıldığı bildirildi.

İkinci kattaki pencereden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olay, saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Günebakış Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alpaslan K. (5), ikinci kattaki dairenin yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki penceresinden beton zemine düştü.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK 2. KATTAN DÜŞTÜ

Çocuğun düştüğünü fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İkinci kattaki pencereden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı 1

AĞIR YARALANDI

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan küçük çocuk, burada tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, düşmenin nasıl meydana geldiğinin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 kadın ve 2 erkek silahlı saldırıda hayatını kaybetti1 kadın ve 2 erkek silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Küçükçekmece’de metruk binada yangın paniğiKüçükçekmece’de metruk binada yangın paniği

Anahtar Kelimeler:
Bursa çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da halk ellerde silah sahilde devriye atıyorlar

İran'da halk ellerde silah sahilde devriye atıyorlar

Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

"En seksi Türk kadını" seçilmişti! Tekne tatilinden paylaştı

"En seksi Türk kadını" seçilmişti! Tekne tatilinden paylaştı

ÖTV'de değişiklik! Yeni düzenleme geldi, vergi tutarı değişti

ÖTV'de değişiklik! Yeni düzenleme geldi, vergi tutarı değişti

Togg Almanya'da sınıfta kaldı! İlk 6 ayda 197 araç satılabildi

Togg Almanya'da sınıfta kaldı! İlk 6 ayda 197 araç satılabildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.