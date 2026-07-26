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Adana'da 1 kadın ve 2 erkek silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Adana'da 1 kadın ve 2 erkek tabancayla vurularak öldürüldü. İddiaya göre, bölgeye araçla gelen Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44), henüz bilinmeyen bir nedenle O.A. (28) tarafından tabancayla vuruldu

Adana'da 1 kadın ve 2 erkek silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgeye araçla gelen Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44), henüz bilinmeyen bir nedenle O.A. (28) tarafından tabancayla vuruldu.

Adana da 1 kadın ve 2 erkek silahlı saldırıda hayatını kaybetti 1

ADANA'DA DEHŞET GECESİ: 3 ÖLÜ

Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana da 1 kadın ve 2 erkek silahlı saldırıda hayatını kaybetti 2

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan O.A., merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı adreste, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen tabancayla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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