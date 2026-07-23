Sayı değişti! Bugün CHP'den istifa edecekler... İşte yeni partinin renkleri

CHP’nin Meclis grup toplantısında ‘yeni parti’nin startını veren Özgür Özel dün olağanüstü kurultayının toplanması için imza veren seçilmiş 74 il başkanı ve 7 ili temsilen bazı yöneticilerle bir araya geldi.

ÖZEL: "TÜRKİYE'DE BİR 'YENİ' KURULUYOR"

Özel, toplantıya ilişkin “Bugün Türkiye’de bir ‘yeni’ kuruluyor. Bu ‘yeni’ ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy yerelden kuruluyor. Yeni parti, milletvekillerimiz tarafından önümüzdeki günlerde kurulacak. Son derece keyifli bir toplantıdan sonra hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz. Çok yakında Meclis’te göreceksiniz” açıklaması yaptı.

ÖZEL TARİH VERMİŞTİ

Özel “Partinin teknik kuruluşunu milletvekilleriyle birlikte yapıyoruz. Siyasi kuruluşunu milletle ağustos, eylül ayında yapacağız o kuruluşla hep birlikte partimize katılacağız” dedi. Özel, kaç milletvekilinin istifa edeceğine ilişkin “Cuma ya da pazartesiyi görelim” ifadesini kullandı.

ÖNCE KURULUŞ DİLEKÇESİ

Nefes'te yer alan habere göre; Özel, toplantıda yeni partinin kuruluş dilekçesinin hemen ardından 1 ayda 81 ilde örgütlenme talimatı verdi. Buna göre ağustos ayının sonuna kadar yeni partinin 81 ilde örgütlenmesi tamamlanarak seçim sürecine hazırlık yapılacak. Genel Merkez tarafından görevden alınan il başkanlarının çalışmalarını yürütebilmek kurdukları iletişim ofisleri de yeni partinin il başkanlıklarına dönüştürülecek.

SAYI 90'I AŞTI

Öte yandan Özel ve 90’ı aşkın milletvekili bugün TBMM’de kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantıda yeni partinin kuruluş dilekçesi imzalanıp kurucular kurulu listesi oluşturulacak.

İSTİFALARINI BUGÜN SUNACAKLAR

Özel ve arkadaşları toplantıda ayrıca CHP’den istifa ettiklerini ilişkin dilekçeleri hazırlayıp TBMM Başkanlığına iletecek.

Toplantılarda öne çıkan başka bir adım ise milletvekili olmayan Parti Meclis üyelerinin CHP’de kalması fikri oldu. Bu isimler Yargıtay’ın temyiz incelemesini tamamlanana kadar yeni partiye katılmayacak.

"FİNANSMANI BAĞIŞ VE AİDATTAN KARŞILAYACAĞIZ"

Özel'in ekibinde yer alan Zeynel Emre toplantılar sonrası yaptığı açıklamada “Biz Altı Ok’a sıkı sıkıya bağlıyız. Atatürk’ün bize bıraktığı mirasa, bize çizdiği, bize verdiği ödeve sıkı sıkıya bağlıyız. Bu gerçekten Türkiye’de demokrasiye inanan, bu ülkenin Cumhuriyetle devam etmesini isteyen, bu ülkenin bir zümrenin, bir kesimin, bir ailenin ülkesi değil; 85 milyonun ortak ülkesi olduğunu bilen tüm yurttaşlarımızla birlikte çıktığımız bu yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi. Genel Merkez binası için ön anlaşmanın yapıldığını kaydeden Emre partinin finansmanının üye aidatlarına ve halkın bağışına dayanacağını söyledi.

YENİ PARTİNİN BAYRAĞI KIRMIZI BEYAZ OLACAK

Özel ve arkadaşlarının kuracağı partinin adı “Yeni Parti” olarak netleşme aşamasında. Partinin logosu üzerine çalışmaların sürdüğü, parti bayrağının kırmızı ve beyaz renklerden oluşacağı kaydedildi. Logo üzerinde herhangi bir nesne, hayvan veya soyut bir sembolün kullanılmayacağı belirtildi. Partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı’na yetiştirilmesi için yarın işaret ediliyor, ancak tarihin sarkması halinde başvuru 27 Temmuz’da yapılacak.

TUGAY VE KARALAR YENİ PARTİYE GİTMEYECEK

Yeni partinin kurulacağının ilanıyla birlikte CHP’den istifa furyası başlarken, kararını açıklayan iki isim kamuoyunu şaşırttı. O isimlerde ilki 2 ay önce CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. “Bir süre daha bağımsız kalacağım” diyen Tugay belediye başkanlığı görevine odaklanacağını söyledi. 18 Haziran’da istifa eden Tugay, “Özel grubuyla hareket edeceğim ve kuracakları partide yer alacağım. Türkiye’de yeni bir siyasi oluşuma ihtiyaç olduğu kesin. Kesinlikle Özgür Özel dışında bir grupla hareket etmem söz konusu değil” demişti.

İSİMLERLE İŞİM YOK

Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yeni parti girişimine katılmayacağını açıkladı. Karalar, “54 yıllık CHP’liyim. İsimlerle işim yok” diye konuştu. Gazeteci Hilal Köylü’ye konuşan Karalar, “Benim isimlerle işim yok. Mücadele, Atatürk’ün 2 büyük eserinden olan CHP’de sürdürülmeli” diye yanıt verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, altı ayı aşkın süre tutuklu kalmış ve şubatta tahliye edilmişti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Özel’in kuracağını açıkladığı yeni partiye geçmeyeceğini açıkladı. Gürer, “Mustafa Kemal Atatürk’ün iki emaneti var. Birisi Cumhuriyet, birisi CHP. Ben Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinde kalmaya devam edeceğim. Ancak burada kaldığım süre içinde de olumsuzlukları, yanlışları, gördüğüm eksiklikleri ifade edeceğim” dedi.

SANATÇILAR PEŞ PEŞE İSTİFALARINI DUYURDU

Sanatçılar Sabahat Akkiraz, Arif Sağ, Semiha Yankı ve Onur Akın, CHP üyeliğinden istifa ettiklerini duyurdu. CHP’nin eski milletvekillerinden olan sanatçı Sabahat Akkiraz, istifa kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Akkiraz, e-Devlet üzerinden CHP üyeliğini sonlandırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “5 nesildir CHP’li bir ailenin CHP milletvekili olmuş üyesiyim. Atatürk’ün partisinin bir üyesi olmaktan da hep onur duydum. Bugün CHP yönetiminde bulunanlarla yol yürümek istemediğimden partimden ağlayarak istifa ediyorum. Cumhuriyet’e, Laikliğe, Altıok’a, Atatürk’ümüzün gösterdiği hedefe aynı kararlıkla bağlı kalmaya devam edecek ve ülkemizin geleceği için ‘Yeni bir yol’a düşecek Yeni şeyler söyleyeceğiz. Ne de olsa kışın sonu bahardır.