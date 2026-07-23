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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı: İşte rektörü değişen üniversiteler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de 8 üniversitenin rektörünün değiştiği bildirildi. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Topkapı Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi rektörlüklerine yeni rektör ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı: İşte rektörü değişen üniversiteler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında sekiz üniversiteye yeni rektör atandı. Aynı kararname ile YÖK üyeliğine Hakkı Susmaz, Prof. Dr. Mürteza Bedir, Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. İlhan İlkılıç atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı: İşte rektörü değişen üniversiteler 1

8 ÜNİVERSİTENİN REKTÖRÜ DEĞİŞTİ: RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Topkapı Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi rektörleri değişti.

İŞTE O İSİMLER

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte üniversitelere atanan yeni rektörler;

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı: İşte rektörü değişen üniversiteler 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı: İşte rektörü değişen üniversiteler 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı: İşte rektörü değişen üniversiteler 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı: İşte rektörü değişen üniversiteler 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Rektör Türk-Alman Üniversitesi Yalova Üniversitesi
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