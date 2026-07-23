SON DAKİKA | Fatma Kaplan Hürriyet'le ilgili yeni gelişme! İşte suçlamalar

İzmit Belediyesi yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan İzmit Belediye belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet ile birlikte toplamda 29 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki isimler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilecek.
Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e “suç örgütü kurma”, rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” gibi suçlamalar yöneltiliyor.
Hürriyet, 2024’te yüzde 49 oyla seçimlerden galip ayrıldı. 15 yıl sonra İzmit’i CHP adına kazanmıştı.
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