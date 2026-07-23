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SON DAKİKA | Fatma Kaplan Hürriyet'le ilgili yeni gelişme! İşte suçlamalar

İzmit Belediyesi yönelik operasyonda eşitle birlikte gözaltına alınan İzmit Belediye belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hürriyet, adliyeye sevk ediliyor.

SON DAKİKA | Fatma Kaplan Hürriyet'le ilgili yeni gelişme! İşte suçlamalar
Devrim Karadağ

İzmit Belediyesi yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan İzmit Belediye belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet ile birlikte toplamda 29 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki isimler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilecek.

SON DAKİKA | Fatma Kaplan Hürriyet le ilgili yeni gelişme! İşte suçlamalar 1

SUÇLAMALAR NE?

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e “suç örgütü kurma”, rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” gibi suçlamalar yöneltiliyor.

SON DAKİKA | Fatma Kaplan Hürriyet le ilgili yeni gelişme! İşte suçlamalar 2

15 YIL SONRA CHP KAZANMIŞTI

Hürriyet, 2024’te yüzde 49 oyla seçimlerden galip ayrıldı. 15 yıl sonra İzmit’i CHP adına kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İzmit Fatma Kaplan Hürriyet
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