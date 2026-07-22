Sosyal medyada gündem olan iddia! İstifalar sonrası CHP'lilerin telefonlarına bu mesaj gitti

CHP'de mutlak butlan kararı sonrasında dün Özgür Özel'den 'Yeni Parti' açıklaması gelmişti. Özel konuşmasında "Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Yeni partimizde açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz" demişti.
Bu gelişme sonrası CHP'lilerin e-Devlet üzerinden partisinden istifa etmeye başladığı yönünde haberler gelmişti.
İstifalar sonrası CHP Genel Merkezi'nden partililere gönderildiği iddia edilen mesajlar gündem oldu. Mesajda "Cumhuriyetimden ve partimden vazgeçmiyorum. CHP'liyim, CHP'de kalıyorum" ifadelerine yer verildi.
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