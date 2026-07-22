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Sosyal medyada gündem olan iddia! İstifalar sonrası CHP'lilerin telefonlarına bu mesaj gitti

Özgür Özel'in yeni parti sözleri sonrası CHP'de istifa haberleri gelmeye başlamıştı. Yaşanan istifalar sonrası CHP Genel Merkezi'nden partililere gönderildiği iddia edilen mesajlar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada gündem olan iddia! İstifalar sonrası CHP'lilerin telefonlarına bu mesaj gitti
Recep Demircan

CHP'de mutlak butlan kararı sonrasında dün Özgür Özel'den 'Yeni Parti' açıklaması gelmişti. Özel konuşmasında "Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Yeni partimizde açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz" demişti.

Sosyal medyada gündem olan iddia! İstifalar sonrası CHP lilerin telefonlarına bu mesaj gitti 1

İSTİFALAR BAŞLADI

Bu gelişme sonrası CHP'lilerin e-Devlet üzerinden partisinden istifa etmeye başladığı yönünde haberler gelmişti.

CHP'LİLERE MESAJ GÖNDERİLDİ

İstifalar sonrası CHP Genel Merkezi'nden partililere gönderildiği iddia edilen mesajlar gündem oldu. Mesajda "Cumhuriyetimden ve partimden vazgeçmiyorum. CHP'liyim, CHP'de kalıyorum" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada gündem olan iddia! İstifalar sonrası CHP lilerin telefonlarına bu mesaj gitti 2

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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